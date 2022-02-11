Британские эпидемиологи сообщили о возникновении нового мутировавшего штамма вируса SARS-CoV-2. Как сообщает Daily Mail, в вирусе обнаружены элементы, которые имеются как в штамме «омикрон», так и в штамме «дельта», в связи с чем его назвали «дельтакрон».

Предполагается, что мутация возникла у человека, заразившегося одновременно двумя штаммами.

Тем не менее, эксперты предлагают не паниковать, учитывая, что случаев заражения новым штаммом довольно мало, а у населения, в целом, уже частично сформировался коллективный иммунитет как к «дельте», так и к «омикрону».

«Так что теоретически он не должен представлять слишком большой угрозы. Конечно, никто не может предсказать все с уверенностью, но на данный момент я не слишком беспокоюсь», — поделился своими соображениями профессор Пол Хантер из Университета восточной Англии. (ТАС)