Ношение масок в магазинах и других учреждениях, а также в общественном транспорте станет обязательным в Великобритании с 30 ноября на фоне распространения нового штамма COVID-19 «омикрон».

Как передает РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения Соединенного Королевства.

«Правительство подтвердило, что временные меры предосторожности для предотвращения распространения нового штамма COVID-19 «омикрон» в Британии вступают в силу во вторник. С 04.00 вторника 30 ноября маски для лица будут обязательными в магазинах и других учреждениях, таких как банки, отделения почты и парикмахерские, а также в общественном транспорте, меры не действуют в отношении тех лиц, кто от этого освобожден», — говорится в заявлении минздрава, опубликованном на сайте британского правительства.