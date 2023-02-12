Представители правящей Консервативной партии Великобритании обсуждают с оппозиционной Лейбористской партией, представителями бизнеса и НАТО возможности для сближения с ЕС после Brexit. Как сообщил в субботу вечером еженедельник The Observer, на текущей неделе двухдневные дискуссии по этой теме проходили секретно в поместье Дитчли-парк в Оксфордшире.

Как отмечается, правительство на мероприятии представлял министр жилищного строительства, регионального развития межправительственных отношений Майкл Гоув — давний соратник бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, активно выступавший за выход королевства из ЕС перед прошедшим в 2016 году референдумом по этому вопросу. В дискуссиях принимали участие представители обеих крупнейших политических сил королевства, причем как сторонники, так и противники Brexit, крупные предприниматели, банкиры, дипломаты и эксперты по вопросам обороны. По данным издания, заявленная тема мероприятия звучала следующим образом: «Что мы и наши европейские соседи можем сделать, чтобы Brexit дал больший эффект?»

Представители правительства, пишет The Observer, в своих выступлениях констатировали наличие многочисленных проблем, которые спровоцировали выход королевства из Евросоюза, однако Гоув подчеркивал, что в долгосрочной перспективе это было верным решением. Со стороны организаторов прозвучало также признание в том, что, «по мнению некоторых, пока что Соединенное Королевство не нашло свой путь вне ЕС», а Brexit «замедляет экономический рост и нивелирует потенциал» Великобритании.

По словам источников издания, в правительстве инициировали конструктивные дискуссии о необходимости преодоления идеологических противоречий внутри страны и подготовке к пересмотру торговых и экономических связей с ЕС в сторону их укрепления, а также совместного решения проблем безопасности в связи с конфликтом на Украине и наплывом нелегальных мигрантов. При этом тема возвращения Великобритании в состав Евросоюза не поднималась.

Издание делает вывод о том, что крайне необычный межпартийный формат дискуссий и пестрый состав участников указывают на попытку выработать общую для тори и лейбористов позицию по дальнейшему взаимодействию с ЕС в преддверии всеобщих выборов 2024 года и предстоящего в 2025 году процесса пересмотра и оптимизации Соглашения о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС. Как отмечает The Observer, официальный Лондон начинает признавать, что Brexit в его нынешнем виде нанес вред британской экономике и привел к снижению стратегического влияния королевства.