В центре временного содержания иммигрантов в деревне Хармондсворт, недалеко от лондонского аэропорта Хитроу, произошел бунт с участием около 100 человек, вооруженных ножами и другим оружием. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По информации газеты, беспорядки были вызваны отключением электроэнергии, из-за которого центр остался без электричества и воды.

Полиция по борьбе с уличными беспорядками прибыла на место после того, как вооруженные мигранты ворвались во двор центра рано утром.

Сообщений о травмах среди персонала или задержанных нет.

На место происшествия также были вызваны офицеры Национальной группы тактического реагирования (NTRG) и полиция территориальной поддержки, пожарные и спасатели.

Как отмечает Daily Mail, бунт в центре временного содержания произошел на фоне растущего внимания к условиям в британских иммиграционных центрах и информации о том, что центр Мэнстона в Дувре был сильно переполнен и люди были вынуждены спать на полу.