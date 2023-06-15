Парламент Великобритании в своем расследовании пришел к выводу, что экс-премьер страны Борис Джонсон неоднократно сознательно вводил депутатов в заблуждение своими заявлениями относительно вечеринок, нарушающих правила карантина по коронавирусу. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В отчете комитета по вопросам привилегии говорится, что Джонсон «проявил серьезное неуважение» к парламенту, когда после так называемого патигейта — скандала с нарушавшими COVID – ограничения вечеринками на Даунинг-стрит, заявлял парламенту, что соблюдал правила карантина.

Комитет признал нарушения Джонсона достаточно серьезными, чтобы рекомендовать приостановить его полномочия на 90 дней, если бы он оставался членом парламента.

В парламентском отчете также говорится, что экс-премьер не должен иметь права на членство в парламенте.

Также расследование показало, что Борис Джонсон «принимал участие в кампании оскорблений и попытках запугивания комитета».

Бывший премьер-министр находится под следствием Комитета по привилегиям с июня прошлого года, после того как расследование, проведенное полицией, подтвердило, что во время карантина на Даунинг-стрит проходили вечеринки.

В конце мая 2022 года Джонсон взял на себя ответственность за проведенные на Даунинг-стрит вечеринки во время локдауна в 2020 году. Он признался, что «ненадолго» посетил эти мероприятия, чтобы поблагодарить своих коллег за их вклад в борьбу с пандемией коронавируса. По данным полиции, Джонсон присутствовал как минимум на шести подобных мероприятиях.

9 июня Борис Джонсон сложил с себя полномочия депутата на фоне расследования о его участии в вечеринках во время пандемии. (gazeta.ru)