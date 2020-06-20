В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу вечером данные официальной статистики, передает ТАСС.

Согласно обновленной сводке, за минувшие сутки зарегистрировано рекордное число новых случаев инфицирования — 54 771, их общее число выросло до 1 032 913. Количество смертей в результате заражения увеличилось на 1 206, до 48 954. Также сообщается о 507 200 выздоровевших.

В свою очередь мэр Рио-де-Жанейро Марселу Кривелла заявил о готовности мегаполиса с населением более 6 млн человек к повторному росту числа случаев заражения.

«Может ли [вторая волна] произойти? Может. Особенно если жители будут допускать скопления людей, не будут пользоваться масками и мыть руки. Но мы готовы», — заявил он.

«Мы соорудили это подобие Ноева ковчега, чтобы преодолеть потоп. Ковчег не поможет избежать потопа, а только пережить его. Именно этим мы и занимаемся», — уточнил мэр, до избрания на эту должность служивший пастором евангельской церкви.

По данным официальной статистики городских властей, за минувшие сутки в мегаполисе умерли 48 заразившихся и еще 14 человек с подозрением на инфекцию. Вместе с тем, по словам Кривеллы, по сравнению с предыдущим месяцем смертность от последствий заражения идет на убыль.

Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве латиноамериканской страны ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.