В Бразилии число случаев коронавируса превысило 2,5 миллиона

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 70 тысяч, превысив 2,5 миллиона, сообщает министерство здравоохранения страны.

Как передает РИА Новости, по данным минздрава, медики в Бразилии за последние 24 часа зарегистрировали 70 074 новых случая заболевания и 1595 летальных исходов.