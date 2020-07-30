В Бразилии число случаев коронавируса превысило 2,5 миллиона

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 70 тысяч, превысив 2,5 миллиона, сообщает министерство здравоохранения страны.
Как передает РИА Новости, по данным минздрава, медики в Бразилии за последние 24 часа зарегистрировали 70 074 новых случая заболевания и 1595 летальных исходов.
За все время распространения инфекции в Бразилии выявили 2 553 265 случаев заражения, 90 134 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. Выздоровели более 1,7 миллиона человек.