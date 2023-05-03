В Бразилии восемь человек пострадали в результате нападения пираний, пишет Daily Mail. Рыбы покусали ноги отдыхающим на пляже.

По данным СМИ, инцидент произошел рядом с городом Манаус, расположенном на Амазонке. Пострадавшие плавали в небольшом ручье, когда почувствовали острую боль в ногах. Один из пострадавших рассказал, что люди поняли, что стали жертвами пираний, только когда вышли из воды.

Людям пришлось на месте делать перевязку ран после укусов рыбы, дожидаясь прибытия врачей.

«Я почувствовала удар током в пятке и решила, что это электрический угорь. Выйдя из воды, я увидела на своей ноге следы от укусов», — рассказала пострадавшая студентка.