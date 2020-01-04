В Бостоне после убийства иранского генерала введены повышенные меры безопасности

Власти города Бостон (штат Массачусетс) ввели в пятницу усиленные меры безопасности после того, как в результате американского ракетного удара был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на заявление полицейского департамента Бостона.

«Хотя каких-либо конкретных угроз для населения Бостона сейчас нет, городской департамент полиции продолжает следить за ситуацией в мире, — указывается в заявлении. — Мы усилим полицейские патрули для обеспечения безопасности в нашем прекрасном городе. Мы будем взаимодействовать с другими правоохранительными органами и призываем всех жителей информировать полицию, если они заметят что-то подозрительное».

Ранее о введении усиленных мер безопасности объявили полицейские управления Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Полиция Нью-Йорка получает информацию о безопасности в мире из 14 точек в разных странах, сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на главу департамента разведки и борьбы с терроризмом нью-йоркской полиции Джона Миллера. В частности, после убийства генерала Сулеймани информация поступала из Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля, Катара и Иордании. «Минувшей ночью мы получили информацию из всех этих точек, и это позволило углубленно оценить ситуацию и сделало разведывательную информацию более ценной, — сообщил Джон Миллер. — Именно для этого все эти точки и предназначены: они предоставляют дополнительные сведения, обеспечивают возможность оценки ситуации на перспективу и дают возможность заранее принимать решения в таких ситуация, как нынешняя».(ТАСС)