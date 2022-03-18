В Болгарии в ходе масштабной операции главного управления Национальной полиции был задержан бывший премьер страны Бойко Борисов, сообщило Болгарское национальное радио (БНР).

Правоохранители проводят операцию в связи с расследованием Европейской прокуратуры. Оно связано более чем с 120 случаями злоупотреблений европейскими средствами.

«Поисковые операции ведутся по разным адресам в стране. Обыски проходят и в домах представителей крупного бизнеса», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту кроме Борисова под стражу взяли бывшего министра финансов Владислава Горанова, экс-председателя финансового комитета парламента Менду Стоянову. МВД и Европейская прокуратура не уточнили иных подробностей.

Борисов был премьер-министром Болгарии с июля 2009 года по март 2013 года, с ноября 2014 года по январь 2017 года и с мая 2017 года по май 2021 года.

Летом 2020 года появились фотографии, на которых Борисов полуобнаженный лежит на кровати рядом с тумбочкой с пистолетом и пачками евробанкнот. Борисов подтвердил, что комната на фото принадлежала ему, но отрицал наличие пистолета и денег. Экс-премьер обвинил президента Румена Радева в том, что он запустил беспилотник в его резиденцию. Он также обвинил нескольких чиновников и медиаперсон в причастности к «сговору». (Газета.Ру)