Правительство Болгарии перевело под контроль государства нефтяной терминал Росенец рядом с портом Бургас. Ранее он принадлежал российской компании «Лукойл». О разрыве концессии на управление терминалом болгарские власти уведомили «Лукойл» ещё в середине августа.

Министр транспорта и коммуникаций Болгарии Георги Гвоздейков заявил, что правительство не будет выплачивать концессионеру компенсацию, так как договор расторгнут в связи с форс-мажорными обстоятельствами. «Отныне «Лукойл» может добиваться своих прав где-то еще, но не в Болгарии. Мы соблюли закон и европейское регулирование», — сказал он.

«Лукойл» подписал концессионный договор на управление терминалом Росенец в 2011 году. Срок действия договора — 35 лет. Этим летом парламент Болгарии решил расторгнуть договор из-за санкций, наложенных Евросоюзом на Россию из-за её военного вторжения в Украину. (svoboda.org)