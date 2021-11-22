Президент Болгарии Румен Радев победил с большим преимуществом во втором туре выборов 21 ноября своего соперника Анастаса Герджикова. Согласно результатам экзитполов, объявленным в Софии, 66 процентов голосов у Радева и 32 процента у Герджикова.

Социологический институт Gallup International считает, что за Радева голосовали избиратели Болгарской социалистической партии, партии «Есть такой народ» и коалиции «Продолжаем перемены», а за Герджикова избиратели партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (GERB) и Движения за права и свободы». Явка избирателей была рекордно низкой, сообщает Болгарская служба Радио Свободная Европа.

Выборы состоялись в атмосфере общественного недовольства коррупцией во властных структурах. На парламентских выборах на прошлой неделе это недовольство выразилось в победе новой антикоррупционной партии над сторонниками бывшего премьера Бойко Борисова.

После завершения голосования 21 ноября Румен Радев заявил журналистам: «Беспрецедентный политический месяц, когда проводились парламентские и президентские выборы, показал, что народ требует перемен, требует покончить с коррупцией, казнокрадством и беззаконием. Народ требует отстранить мафию от власти».

Президентский пост в Болгарии имеет в основном церемониальное значение, но предоставляет главе государства широкие возможности для влияния на общественное мнение. Президент, согласно конституции, получает большие полномочия в период политических кризисов, включая право назначать переходные правительства. (svoboda.org)