На пляж в Болгарии волны вынесли фрагмент российского зенитно-ракетного комплекса «Панцирь».

Об этом сообщает Nova.bg.

Обломок системы ПВО обнаружили на пляже между Поморием и Ахелой. Волны выбросили остатки ЗРК буквально до шезлонгов. Очевидцы вызвали правоохранительные органы.

Это, как выяснилось, фрагмент российской зенитной ракеты комплекса «Панцирь-С1», а именно моторный отсек — часть, которая при запуске отделяется от самой ракеты в полете. Боеприпас угрозы не представляет и взорваться не может.

В целом в Болгарии сообщали об около 30 находках, связанных с войной в Украине, только одна из них оказалась взрывоопасной. (УНИАН)