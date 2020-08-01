В Берлине тысячи людей протестуют против ограничений из-за коронавируса

В Берлине тысячи людей вышли на акцию протеста против ограничений из-за коронавируса, передаёт Morgenpost.

Около семи тысяч демонстрантов собрались в центре города, на улице Унтер-ден-Линден.

Отмечается, что многие из протестующих без масок. Полиция Берлина сообщила, что правоохранители через громкоговорители просят людей соблюдать правила. Уже зафиксировано много нарушений. Также над городом ситуацию контролирует вертолёт.

В настоящее время протестующие движутся к Колонне победы Зигесзойле, там планируется митинг.

Всего в Берлине в субботу были выданы разрешения на десятки демонстраций и митингов, которые продлятся допоздна (aif.ru)