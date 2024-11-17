В центре Берлина в воскресенье, 17 ноября, началась антивоенная акция российской оппозиции. Участника марша, организованного под лозунгами «Нет — Путину!», «Нет — войне в Украине!», «Свободу политзаключенным!», начали шествие от площади Потсдамерплац в 14.20 (16.20 мск).

Колонна демонстрантов к началу шествия растянулась на 50-70 метров и насчитывала несколько тысяч человек, передает корреспондент DW. Ее возглавили Юлия Навальная, Владимир-Кара-Мурза и Илья Яшин, в первом ряду был растянут баннер No Putin No war.

Митингующие принесли российские и украинские флаги, а также бело-сине-белые полотнища. Стычек и конфликтов между участниками к началу акции не наблюдалось, отмечает корреспондент DW. Полицейские оценивают число участников примерно в 1800 человек.

Ожидается, что демонстранты пройдут через бывший контрольно-пропускной пункт «Чарли» на Фридрихштрассе, площадь перед Бранденбургскими воротами и правительственный квартал, в котором среди прочего находится здание бундестага. Маршрут акции согласован с полицией.

В ряде стран мира в этот же день прошли акции в поддержку берлинского антивоенного марша. В Австралии демонстрации состоялись в Мельбурне и Аделаиде, в США — в Сан-Франциско. Кроме того, сообщается об акциях в Новой Зеландии и Японии.

Кремль скептически расценил идею антивоенного марша. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, организаторы мероприятия «оторваны от своей страны» и их мнение не представляет «какого-либо интереса».

В свою очередь посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал антивоенное шествие в Берлине. Дипломат охарактеризовал акцию как PR-акцию, «целевой аудиторией которой является не российское население, а немецкие медиа и политики». По мнению Макеева, борьба идет «не против российского режима, а за внимание Германии».