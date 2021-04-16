В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана

Решение президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана позволит освободить ресурсы, которые будут направлены на борьбу с вызовами в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил высокопоставленный представитель администрации США.
«Одна из причин, по которой президент и его команда предпринимали осторожные шаги по Афганистану, заключается в том, чтобы освободить время, внимание и ресурсы нашего руководства и военных и сконцентрироваться на том, что мы расцениваем как ключевые вызовы ХХI века, а они в основном связаны с Индо-Тихоокеанским регионом», — сказал представитель администрации в ходе телефонного брифинга.
Администрация США ранее объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана. Заявлено, что вывод будет идти в полной координации с союзниками и партнерами.(РИА Новости)
| 2021-04-16T09:09:03+04:00 16 апреля 2021, 11:03|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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