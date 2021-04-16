В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана

«Одна из причин, по которой президент и его команда предпринимали осторожные шаги по Афганистану, заключается в том, чтобы освободить время, внимание и ресурсы нашего руководства и военных и сконцентрироваться на том, что мы расцениваем как ключевые вызовы ХХI века, а они в основном связаны с Индо-Тихоокеанским регионом», — сказал представитель администрации в ходе телефонного брифинга.