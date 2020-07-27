В Белом Доме посчитали стимулирующие выплаты населению слишком большими

Администрация США и сенаторы-республиканцы считают, что мартовские выплаты американским гражданам, связанные с коронавирусом, были слишком крупными. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, передает ABC News.

«Первоначальные выплаты по безработице, по сути, предполагали, что людям платят за то, что они сидят дома. На самом деле многие люди, сидя дома, получали больше, чем после возвращения на работу», — заявил Медоуз.

Он отметил, что это было учтено при разработке нового плана в данной сфере. В новом плане предлагается предоставлять американцам около 70% от той оплаты, которую они получали до того, как лишились возможности работать. (gazeta.ru)