В Белом доме назвали ошибкой принятую конгрессом резолюцию по Ирану

В Белом доме не оценили принятую палатой представителей конгресса резолюцию, запрещающую президенту Дональду Трампу применять вооруженные силы против Ирана без разрешения. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Трамп, будучи президентом, имеет право на защиту страны и американцев от террористической деятельности. По его мнению, действия президента США делают мир безопаснее.

Резолюцию Гидли назвал ошибкой, которая подорвет способность военных страны предотвращать террористическую деятельность Ирана.

«Это попытка помешать президенту защитить страну… Такие действия конгресса полностью ошибочны», — заключил Гидли.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом американских ВВС по приказу. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

В ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.