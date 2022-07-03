Три человека погибли и еще четверо были ранены в результате серии взрывов, произошедших в ночь на 3 июля в центре Белгорода.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ночью в городе «была слышна серия громких звуков».

«Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработало ПВО», – написал он в телеграм-канале.

По предварительной информации, повреждены 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных жилых домов, при этом пять из них разрушены полностью. Двое пострадавших были доставлены в больницу: 10-летний ребенок и мужчина в тяжелом состоянии.

Как пишет телеграм-канал Baza пишет, при разборе завалов в одном из частных домов были обнаружены еще двое погибших. Официального подтверждения этой информации нет.

В приграничных с Украиной районах после начала полномасштабного российского вторжения был введен «желтый» уровень террористической опасности. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения. (svoboda.org)