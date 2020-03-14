В Бельгии за сутки 133 человека заразились коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом в Бельгии за сутки увеличилось на 133 и составляет теперь 689. За сутки от заболевания умер один человек, общее число жертв коронавируса достигло четырех.

Как передает  ТАСС, об этом сообщило в субботу Министерство здравоохранения королевства.

В ночь на 13 марта правительство страны приняло решение о введении с 16 марта и как минимум до 3 апреля жесткого общенационального карантина. Закрываются все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переводятся на дистанционное обучение, запрещаются все массовые публичные и частные мероприятия вне зависимости от числа их участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на работу на дому. Сокращаются часы работы госучреждений.

Без изменений будут работать только экстренные службы, транспорт и магазины. Людям рекомендовано без необходимости не выходить на улицу и минимизировать поездки на общественном транспорте.

| 2020-03-14T16:15:08+00:00 14 марта 2020, 16:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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