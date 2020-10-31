В Бельгии вновь вводят жесткий карантин из-за коронавируса

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо объявил о введении нового жесткого карантина в стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

Такое решение было принято после длительных консультаций Координационного комитета по борьбе с пандемией и специалистов. Теперь в Бельгии закроются все магазины, кроме продуктовых, людей обяжут работать на «удаленке», где она возможна, а школьники останутся на каникулах минимум до середины ноября. Кроме того, в закрытых помещениях разрешат принимать не более одного гостя на семью, на открытом воздухе — не более четырех человек, на похоронах допускается присутствие не более 15 человек. Гражданам также не рекомендуются трансграничные поездки.

Глава Минздрава королевства Франк Ванденбрук добавил, что часть заболевших коронавирусом отправляется на лечение в соседние государства из-за перегрузки системы здравоохранения и нехватки коек. Заключая, министр заявил, что в Бельгии началась мобилизация всех лиц с медицинским образованием — студентов, пенсионеров и преподавателей.

«Мы призываем к мобилизации всех, кто способен внести свой вклад в борьбу с COVID-19 и имеет необходимое образование», — сказал Ванденбрук.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Бельгии выявлено почти 400 тыс. заболевших и 11,3 тыс. смертей.