Общество дружбы Азербайджан-Бельгия организовало акцию в поддержку Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, демонстранты собрались на Люксембургской площади перед зданием Европейского парламента и подняли флаги Азербайджана и Турции.

Они скандировали такие лозунги, как «Это наша совместная победа», «Карабах — это Азербайджан», «Азербайджан и Турция всегда братья и вместе».

Президент Общества дружбы Азербайджан-Бельгия Айхан Демирчи сказал, что целью акции была поддержка находящегося с визитом в Брюсселе президента Ильхама Алиева.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 декабря встретился в Брюсселе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.