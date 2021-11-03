Белорусские самолеты Ан-12 не будут эксплуатироваться до окончания расследования причин крушения аналогичного судна авиакомпании «Гродно» под Иркутском.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в среду директор департамента по авиации минтранса республики Артем Сикорский.

«Департаментом по авиации принято решение до окончания расследования приостановить коммерческую эксплуатацию самолетов Ан-12 белорусской авиации», — сообщается на официальном сайте минтранса. Сикорский добавил, что причины крушения по окончании расследования озвучит специально созданная комиссия.

Самолет Ан-12 белорусской компании «Гродно», возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. В России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.