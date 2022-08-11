Министерство обороны Беларуси утверждает, что взрывы и вспышки на аэродроме «Зябровка», о которых ночью сообщали СМИ, связаны с возгоранием техники после проведённой замены двигателя. Пострадавших нет, говорится в заявлении ведомства в телеграме.

Накануне белорусские телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщали, что около 22 часов по местному времени в Добрушском районе Гомельской области была видна яркая вспышка и слышен взрыв. После чего в небе появился светящийся шлейф, который быстро развеялся. Всего было пять таких взрывов, которые были слышны даже в Гомеле, сообщили очевидцы.

По данным украинских властей, аэродром «Зябровка» передан под контроль российских военных. На территории аэродрома находится дивизион ракетного комплекса «Искандер-М» и дивизион С-400, говорил в начале июля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.