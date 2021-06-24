В Беларуси в четверг начался судебный процесс над мужем лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергеем, которого обвиняют в организации массовых беспорядков и разжигании социальной розни, сообщает Голос Америки.

Известный видеоблогер Сергей Тихановский планировал принять участие в президентских выборах в августе прошлого года, но был задержан в мае. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Светлана Тихановская приняла участие в выборах вместо своего мужа, а затем покинула страну, опасаясь преследований.

На закрытое судебное заседание были допущены только государственные СМИ.

«Сергей за это время не пошел ни на какие соглашения с режимом. Он остается тем же гордым и непоколебимым человеком», – написала Тихановская в своем Telegram-канале.

По официальным результатам выборов президентом был переизбран Александр Лукашенко, что вызвало массовые протесты против фальсификаций. Власти отрицают, что на выборах имели место какие-либо нарушения.

Во вторник прокуратура Беларуси запросила наказание в виде 15 лет лишения свободы для бывшего банкира Виктора Бабарико, который был взят под стражу в прошлом году после того, как выдвинул свою кандидатуру в президенты.