В Беларуси стартовали командно-штабные учения с органами военного управления, воинскими частями и организациями тылового обеспечения, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Согласно информации, маневры продлятся с 14 по 16 июня. Их возглавит заместитель министра обороны по тылу — начальник тыла Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Андрей Бурдыко.

Отмечается, что основными целями учений являются совершенствование слаженности органов военного управления тылового обеспечения в управлении подчиненными силами и средствами, повышение уровня обученности органов военного управления, воинских частей и организаций тыла, повышение живучести подразделений и объектов тыла, тренировка практических навыков личного состава воинских частей и подразделений тылового обеспечения в условиях динамично меняющейся обстановки. Проведение мероприятий направлено на качественную подготовку подразделений и организаций тылового обеспечения.