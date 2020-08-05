В Бейруте около 300 тысяч человек остались без крова после взрыва

В Бейруте около 300 тыс. человек остались без крова после взрыва в порту, заявил губернатор города Марван Аббуд. Об этом сообщает ливанский телеканал «Аль-Маядин».

«Около 300 тысяч человек были вынуждены покинуть дома после взрыва в порту», — сказал Аббуд.

Также губернатор оценил ущерб от взрыва в сумму от $3 млрд до $5 млрд.

По последним данным, погибли больше ста, пострадали четыре тысячи человек. Врачи просят вывозить раненых за пределы города, потому что в больницах нет свободных мест.(Газета.Ru)