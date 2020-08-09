В Бейруте демонстранты ворвались в здания двух министерств

Демонстранты ворвались в здания министерств труда и по делам беженцев в центре Бейрута, сообщает ливанское Национальное информационное агентство.
Столкновения между демонстрантами и полицией возобновились ближе к вечеру в центре столицы Ливана. Наиболее яростные стычки в настоящий момент проходят у здания парламента страны. По данным СМИ, полиция при разгоне протестующих применяет гранаты со слезоточивым газом.
«Демонстранты ворвались в здания министерств труда и по делам беженцев», — сообщает агентство.
| 2020-08-09T21:33:28+04:00 9 августа 2020, 22:11|12345 (Пока оценок нет)
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