В Барселоне в ходе протеста против приговора экс-лидеру Каталонии задержали пять человек

По меньшей мере пять человек были задержаны в Барселоне в ходе акций протеста сторонников независимости Каталонии против решения Верховного суда (ВС) Испании в отношении экс-председателя правительства региона Кима Торры. Об этом ТАСС сообщили во вторник в каталонской полиции.

В понедельник ВС постановил лишить Торру права занимать государственные должности в течение 18 месяцев. Это привело к тому, что он утратил статус главы кабмина. Сразу после вынесения судебного решения организации, выступающие за выход автономии из состава Испании, сообщили о намерении провести манифестации. В Барселоне часть протестующих бросала в сторону полицейских камни, петарды, некоторые участники акций сооружали баррикады и жгли мусорные контейнеры.

Одним из организаторов демонстраций стали так называемые комитеты в защиту республики. Именно сторонники этого движения в прошлом были причастны к проведению акций в регионе, которые заканчивались беспорядками.