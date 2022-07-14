В ходе очередной спецоперации, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел, задержаны еще два человека, осуществлявшие контрабандный ввоз и распространение наркотических средств на территории страны.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате из незаконного оборота было изъято 86 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

Так, в Главное управление поступила оперативная информация о том, что ранее осужденные жители города Ширван — Махаббат Гусейнов и Азиз Аскеров осуществляли незаконный оборот наркотических средств на территории страны.

Указанные лица были задержаны в результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления. По указанию наркоторговца, проживающего за границей, они приняли на территории Агджабединского района большое количество наркотических средств, отправленных контрабандным путем, пытались прятать их в различных местах города Баку. У них, а также при осмотре квартир были обнаружены 86 кг наркотиков.