Мировой чемпионат по уличному футболу, проходящий в 60 странах мира и собирающий более 400 000 участников по всему миру — Neymar Jr’s Five, возвращается в Баку!

Турнир с очень простыми правилами доступными, как любителям, так и профессионалам, представлен знаменитым игроком сборной Бразилии и «Пари Сен-Жермен» Неймаром.

Как сообщили # в Red Bull Azerbaijan, в соревновании могут принять участие команды из семи человек в возрасте от 18-ти до 35-ти лет.

Отборочные этапы пройдут 23-24 и 30 апреля в Баку. Финальный раунд турнира, по итогам которого и определится победитель этого года от Азербайджана, пройдет 1 мая в Баку.

Желающие принять участие в турнире Red Bull Neymar Jr’s Five должны пройти регистрацию онлайн. При этом организаторы подчеркивают, что количество мест ограниченно, и советуют поклонникам футбола поторопиться.

Red Bull Neymar Jr’s Five является глобальным футбольным турниром «пять на пять», объединяющим болельщиков со всего мира. В этом году соревнование будет еще более масштабным: отборочные этапы пройдут на шести континентах в более чем 60-ти странах!

Победители национальных финалов получат право выступить на всемирном финале турнира, который пройдет в декабре в Бразилии.

В соответствии с регламентом турнира каждый матч продолжается 10 минут. Каждый гол в ворота соперника приводит к тому, что площадку покидает один игрок соперника. Встреча продолжается до тех пор, пока на площадке не останется игроков противоборствующей команды, или же когда время игры подойдет к концу. Победительницей считается та команда, у которой осталось больше игроков.

Неймар – знаменитый бразильский футболист, свою карьеру начинал как уличный футболист, но его отец, в прошлом также профессиональный футболист, помог ему серьезно относиться к игре, чтобы он мог стать профессионалом.