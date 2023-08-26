В Баку прошла выставка классических автомобилей, организованная Автомобильной федерацией Азербайджана (AФА) и компанией Zhara Events.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на выставке были представлены классические автомобили, зарегистрированные для парада, который состоится 27 августа, а также некоторые транспортные средства из числа экспонатов автомобильной выставки, представленных в Центре Гейдара Алиева, — всего более 140 автомобилей.

На выставке, организованной перед Центром Гейдара Алиева, был представлен и уникальный автомобиль. Как известно, в мировой практике редко удается устанавливать на автомобили различные декоративные композиции и создавать различные образцы искусства. Впервые в Азербайджане декоративная композиция из ботанических элементов на автомобиле была создана на автомобиле «ГАЗ-М21 Волга», который демонстрируется в экспозиции. Она считается одной из уникальных декоративно-прикладных художественных композиций, установленных на автомобиле.

На выставке также представлены ретро-автомобили, произведенные до 1983 года. Самым старый из них – Ford Model A 1931 года выпуска.

Принимающий участие в выставке водитель автомобиля Mercedes-Benz C-Class 170 Азер Абиев рассказал АЗЕРТАДЖ, что этот автомобиль является первой в мире версией своей серии. «Я купил его на автовыставке в Германии в 2022 году. Использую его раз в неделю – только по воскресеньям. В Азербайджане всего один такой автомобиль», – добавил он.

Владелец мотоцикла марки Harley-Davidson Владислав Вологин отметил, что его транспортное средство 1938 года выпуска. «Это мне досталось от моего деда. Теперь мало кто пользуется таким мотоциклом», – сказал он.

Араз Керимов, представивший на выставке «Москвич»1926 года выпуска, сообщил, что его автомобиль был привезен из Польши пять лет назад. Отметив, что купил машину примерно за 1500 долларов, он добавил: «У меня с детства любовь к таким старым автомобилям».

Парад классических автомобилей начнется 27 августа перед Центром Гейдара Алиева, откуда автомобили, преодолев более пятидесяти километров, проедут до центра отдыха Sea Breeze, где будет организована их выставка.

Зрителям также будет представлена концертная программа с участием известных исполнителей и развлекательная программа, которая включает проведение конкурсов и вручение призов в различных номинациях.