«В то время как в первом полугодии 2020 года в городе Баку органами прокуратуры и внутренних дел было зафиксировано 5 362 преступления, в первом полугодии 2021 года этот показатель вырос на 630 происшествий, до 5992, число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 286 и составило 1075».

Oб этом сказал прокурор города Баку Ильгар Аббасов на оперативном совещании, посвященном итогам работы организации в первом полугодии нынешнего года.

Он отметил, что раскрываемость зафиксированных преступлений составила 86,7%.

И.Аббасов подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом за отчетный период число преступлений, связанных с умышленными убийствами, увеличилось на 2 факта, до 25, из них все преступления, предварительное следствие по которым велось в районных прокуратурах, входящих в подчинение города Баку, были раскрыты.