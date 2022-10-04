В Низаминском районе Баку произошла смертельная дорожно-транспортная авария.

АПА сообщает, когда работавший в автомастерской мужчина решил перейти не предназначенную для пешеходов дорогу, его сбил автомобиль Hyundai, который двигался по встречной полосе. Пешеход ударился о Toyota и после упал на землю. В это время другой автомобиль, также марки Toyota, наехал на пешехода. Личность пешехода установить пока не удалось. На место происшествия привлечены сотрудники Управления полиции Низаминского района и Государственной дорожной полиции. Ведется поиск автомобиля, который первым сбил пешехода.