В Баку стартует Imagine: Европа готовит ряд сюрпризов

Европейский фестиваль толерантности Imagine, организованный делегацией Европейского союза в Азербайджане совместно с посольствами ряда стран, в этом году впервые пройдет в онлайн формате.

К такому решению организаторы пришли из-за ограничений на проведение массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19.

Как сообщает «Зеркало», фестиваль проходит в Азербайджане с 2017 года. За это время он приобрел большую популярность и стал одним из самых ожидаемых событий весны.

Неслучайно заместитель главы представительства Европейского Союза в Азербайджане Денис Даниилидис заявил, что «Imagine строит мосты дружбы и культурных отношений между Азербайджаном и Европой». В этом году это также наглядный пример того, как фестиваль стал символом европейской солидарности с азербайджанским народом, борющимся с коронавирусом, наравне со всем миром.

На своей странице в соцсети Facebook представитель Евросоюза пригласил всех присоединиться к программе фестиваля и насладиться ее многообразием.

Сайт фестиваля (www.euroimagine.az), учитывая новый формат проведения, был полностью обновлен, получив удобный, современный и привлекательный интерфейс.

Здесь детально представлена программа фестиваля, указаны время и день проведения каждого события. По словам организаторов, программа фестиваля будет дополняться новыми мероприятиями.

Старт фестиваля – 7 мая.

Сегодня в ходе пресс-конференции, также состоявшейся в онлайн формате, журналистам подробно рассказали о нюансах фестиваля, участниках, и целях. В пресс – конференции принял участие глава представительства Евросоюза в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас.

Он рассказал, что в этом году в фестивале предусмотрено участие музыкальных групп и исполнителей со всего мира. Многие из них уже были в Баку на правах участников фестиваля предыдущих лет, кто-то выступит впервые и готовит яркий дебют на онлайн сцене фестиваля.

Помимо концертов, в рамках фестиваля пройдут выставки, мастер-классы, кинопоказы и мн.др.

Одним из сюрпризов фестиваля станет подарок от участников музыкантов — песня, посвященная Азербайджану в специальной музыкальной программе под названием «Одна песня для Баку». Таким образом, организаторы фестиваля выразят свою солидарность с народом Азербайджана в борьбе с коронавирусом.

Данная музыкальная программа будет показана 9 мая в «День Европы».

Также 9 мая состоится «Форум идей», в котором примут участие эксперты и аналитики из разных стран. Участники форума поделятся своим взглядом на ситуацию, сложившуюся в мире и выскажутся на тему «Как Covid-19 формирует Европу и международные отношения».

Кроме того, у зрителей будет возможность послушать живой концерт чилийско-бельгийского тенора, саксофониста и композитора Марсело Монкада 12 мая, 15 мая группа Brasilidade с музыкантами из разных стран мира выступят вместе.

В очередной раз посол Кестутис Янкаускас заявил, что Баку является идеальным местом для проведения подобного тематического фестиваля, так как столица Азербайджана на протяжении многих веков славилась многообразием традиций и мультикультурализмом.

Целью фестиваль Imagine является содействие в распространении идеи толерантности во всем ее многообразии посредством различных форм искусства. Основным компонентом фестиваля является тематическое документальное кино, в основе которого лежит идея о том, что кино – это не только развлечением, но и способ объединять людей идеями добра и человечности.

Фестиваль также славится своими музыкальными вечерами. Первый концерт состоится уже 7 мая. В нем примут участие такие музыканты, как Bob Salmieri, Alejandro Rivas, Karl Struyf, Rebetika Monopatia, Magna Mendes, Filigan и др. Второй концерт состоится 9 мая, и в нем примут участие Els Cremats, Улькер Алиева, Ignacio Ornes, Dario Pinelli и Emmanuel Trifilio.

Большая часть мероприятий фестиваля будет идти на английском языке с азербайджанскими субтитрами.

Организаторы надеются, что во второй части фестиваля, запланированной на осень, участники порадуют бакинцев своим физическим присутствием, и также насыщенной и интересной программой.