Русский дом в Баку совместно с творческими объединениями Азербайджана запускает акцию «Наш Пушкин» ко дню рождения великого русского поэта – 6 июня, сообщает #.

Приглашаются все желающие принять участие в Акции под хэштегом #НашПушкин2022.

Для того, чтобы стать участником, необходимо записать и опубликовать на своей страничке в социальной сети видео с исполнением произведения поэта или стихотворения других авторов о его творчестве с указанием хэштегов #НашПушкин2022 и #РусскийДомвБаку.

Акция продлится до 6 июня.

Информация о награждении победителей будет опубликована дополнительно.