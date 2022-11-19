В Баку состоялся пробег электромобилей и гибридных автомобилей.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном сообщении министерств энергетики и экологии и природных ресурсов.

Автопробег организован министерствами при поддержке Азербайджанской автомобильной федерации.

Участники внесли свой вклад в улучшение качества воздуха, высадив деревья на территории поселка Мушфигабад.

Пробег «зеленых» автомобилей направлен на пропаганду использования экологически чистых машин. Колонны электрокаров проехали по городу по маршруту Мушфигабад — Гобустанская гибридная электростанция. Здесь участники пробега посмотрели презентацию об участии сектора электроэнергетики в выбросах углерода, мерах по сокращению выбросов в атмосферу, экономии традиционного топлива при производстве электроэнергии.