В Баку состоялся Парад Победы

Сегодня в Баку прошел грандиозный военный парад, посвященный победе Азербайджана в Отечественной войне.

В параде на площади Азадлыг («Свободы») приняли участие более трех тысяч военнослужащих, около 150 единиц боевой техники, в том числе современная военная техника, ракеты и артиллерия, системы ПВО, а также боевые корабли и катера.

Ветераны Отечественной войны также прошли по площади Азадлыг.

В параде приняли участие и турецкие военнослужащие.

На площадь Азадлыг внесли знамя Победы.

На параде была продемонстрирована часть военных трофеев, захваченных азербайджанской армией у ВС Армении в боях за освобождение оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих районов.

Военные самолеты оставили в небе над Баку шлейф в виде флага Азербайджана, а с боевых вертолетов были вывешены флаги двух братских государств — Азербайджана и Турции.

Парад принимал президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана Ильхам Алиев.

В качестве почетного гостя на параде выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.