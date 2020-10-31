В Баку состоится встреча тюркоязычных государств по Карабаху

2 ноября в Баку состоится внеочередное заседание глав государств-членов Торгово-промышленной палаты тюркоязычных государств.

Об этом Report сообщили в Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана.

В сообщении отмечается, что внеочередное заседание глав государств-членов Торгово-промышленной палаты тюркоязычных государств будет посвящено новому периоду социально-экономического развития Азербайджана.

Основной целью мероприятия является предоставление более полной и широкой информации членам торгово-промышленных палат тюркоязычных государств о перспективах социально-экономического развития земель, освобожденных от армянской оккупации в результате сокрушительных побед азербайджанской армии.

| 2020-10-31T15:30:33+04:00 31 октября 2020, 17:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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