Памяти Вахтанга Кикабидзе — в Баку пройдет вечер с участием популярных исполнителей

В Баку в грузинском ресторане Georgian Point, 1 февраля в 19:00, пройдет вечер памяти прославленного певца и композитора, народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе с участием популярных исполнителей, сообщает #.

Гостям будут представлена концертная программа с хитами Вахтанга Кикабидзе в исполнении Гасыма Халилова, Марьям Шабановой, Хайяма Мустафазаде, Хавы Долев, Джейхуна Бакинского, Улькер Гулиевой, Джалала Аббасова, Арслана Новрасли и других.