В Баку сегодня открывается внеочередное заседание глав МИД стран Тюркского совета Политика

Внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Cовета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) откроется сегодня в Баку.

В нем примут участие главы МИД Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

Тюркский совет – международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. Организация была создана 3 октября 2009 года в городе Нахчыван в Азербайджане.

| 2020-02-06T10:24:31+00:00 6 февраля 2020, 12:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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