В Баку сегодня открывается внеочередное заседание глав МИД стран Тюркского совета Политика

Внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Cовета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) откроется сегодня в Баку.

В нем примут участие главы МИД Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

Тюркский совет – международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. Организация была создана 3 октября 2009 года в городе Нахчыван в Азербайджане.