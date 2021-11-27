Исполнительная власть города Баку и Главное управление полиции города Баку проводят в районах столицы совместные профилактические мероприятия в рамках мер по борьбе с незаконной торговлей.

Об этом сообщили в пресс-службе ИВ города Баку.

С продавцами, занимающиеся розничной торговлей на тротуарах в антисанитарных условиях были проведены разъяснительные беседы.

В отношении более 10 граждан составлен протокол по статье 454 (незаконная уличная торговля, то есть реализация товаров или выполнение работ (оказание услуг) в местах, не установленных соответствующими органами исполнительной власти) Кодекса об административных правонарушениях.