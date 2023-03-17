В Баку с 5 по 8 апреля пройдут «Дни российского кино в Азербайджане», сообщает #. Идею проведения мероприятия поддержали специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой, Министерство иностранных дел России, Российский Фонд мира, Министерство культуры Азербайджанской Республики, Посольство РФ в Азербайджане, Русский Дом в Баку, Дом моды Натальи Нафталиевой и др.

Программа «Дней российского кино» включает в себя показ четырех новых российских полнометражных кинокартин с последующим их обсуждением и творческой встречей с артистом, представляющим каждый фильм.

Киномероприятия пройдут в киноцентре «Низами» и Международном центре Мугама.

Торжественное открытие «Дней российского кино в Азербайджане» состоится 5 апреля в 18:30 в киноцентре «Низами» показом фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» режиссера Алексея Пиманова. Фильм представит артист театра и кино Павел Крайнов.

6 апреля в Международном центре Мугама будут показаны: в 16:00 анимационный фильм «Суворов: Великое путешествие» (режиссер Борис Чертков), фильм представляет народная артистка России, актриса Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Юлия Рутберг и в 19:00 «Либерея: Охотники за сокровищами» (режиссер Глеб Орлов).

8 апреля в 17:00 «Дни российского кино в Азербайджане» закрывает фильм «1941. Крылья над Берлином» (режиссер Константин Буслов), фильм представит артист театра и кино, актер театра «Школа Драматического Искусства» Андрей Харенко.

В рамках Дней в Русском Доме в Баку 7 апреля в 19:00 состоится творческая встреча с народным артистом Российской Федерации Юрием Назаровым и артисткой театра и кино Полиной Нечитайло «И Слово, и Песня».