Патефон в дальнем углу сцены оживил голос поэтессы, фотографии на стенах с запечатлёнными моментами её жизни, гитара, которая расскажет про прекрасные черты ушедших друзей, свеча на столе, сборник стихов и полный аншлаг, завороженно слушающей публики. А на сцене из уст актрис оживают лирические строки Беллы Ахмадулиной…

Очередной авторский проект вице-президента международного фестиваля искусств «Место встречи — Баку» и Клуба Авторской Песни «Баку» Вафы Маммедовой был посвящен 85-летию русской поэтессы Беллы Ахмадулиной и прошел в малом зале Русского Драматического театра.

Мероприятие было организованно при поддержке Русского Дома в Баку и Азербайджанского Государственного Академического Русского Драматического Театра им. Самеда Вургуна, сообщает #.

На вечере прозвучали стихи в исполнении актрис Русского Драматического Театра:

Медины Муллаевой, Зумруд Алиевой, Иоанны Ферштандт, Сабины Асим, Самиры Рустамовой, а также юной актрисы театра «Гюнай» — Златы Мариной.

Музыкальным гостем вечера стала талантливая молодая исполнительница, лауреат международных музыкальных конкурсов — Нафиса Акиева.

Яркой и неподражаемой нотой вечера прозвучало выступление любимицы бакинской публики, Народной Артистки Азербайджана Людмилы Духовной.