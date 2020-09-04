В Баку написали «Диктант Победы»: к акции присоединилась правнучка Ази Асланова

На площадке Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) прошел Всероссийский исторический «Диктант Победы», сообщает #.

Организаторы акции — Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Россотрудничество, Общероссийская общественная организация «Российский союз ветеранов», Рособрнадзор.

В этом году Азербайджан присоединился к международной исторической акции, которая прошла в день окончания Великой Отечественной войны одновременно в 75 странах.

В РИКЦ отметили, что все площадки, которые проводили акцию в очной форме, придерживались всех санитарных норм и правил карантина.

В Баку диктант написали 30 человек. Это не только школьники и студенты, но и преподаватели, дипломаты, общественные деятели. Ввиду карантинных мер, участники писали диктант в трех разных аудиториях, по 10 человек в каждой. Им предстояло ответить за 45 минут на 25 вопросов об исторических датах и личностях, военной географии, художественной литературе и о Великой Победе.

Среди участников акции в Баку была 14-летняя правнучка дважды героя Советского Союза, азербайджанского генерал-майора Ази Асланова – Хавер Нур Асланова, ученица Бакинского европейского лицея.

В интервью # она отметила важность подобных акций и призналась, что с большим воодушевлением присоединилась к этому мероприятию:

«Свой «Диктант Победы» я посвящаю Ази Асланову. Он для меня – пример для подражания. Я рада, что память о моем прадеде жива. Его героический подвиг навсегда останется в памяти народа. Несмотря на то, что он погиб, когда ему было всего 34 года, он многое успел сделать для нашей Родины», — сказала Хавер Нур Асланова.

Участником акции также стал первый секретарь посольства Российской Федерации в Азербайджане Сергей Агапов.

«Пришел по зову сердца. Для меня диктант – это, прежде всего, возможность проверить свои знания по истории. В свое время я посвятил серию рассказов родственникам, погибших в Великой Отечественной войне. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше, но мы не должны забывать об их подвиге. Помню, как в 1965 году, будучи восьмилетним мальчишкой, вместе с родителями праздновал День победы в рабочем поселке в Свердловской области. Ветераны, пиджаки которых были увешаны медалями и орденами, рассказывали нам, мальчишкам, о том, как воевали против фашистских захватчиков, как было страшно на войне», — рассказал С.Агапов в интервью журналистам.

Результаты диктанта будут опубликованы на сайте https://диктантпобеды.рф. Каждый участник сможет проверить свой результат по индивидуальному идентификационному номеру.

17 октября Азербайджан присоединится к еще одной популярной международной акции – «Тотальный диктант». Это ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для любителей русского языка во всем мире. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.