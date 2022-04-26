В Баку началась инвентаризация аварийных зданий.

Об этом сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

В Баку создана соответствующая комиссия для проведения инвентаризации многоквартирных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, и принятия необходимых мер по обеспечению безопасности проживающих в них жителей.

В состав комиссии, созданной на основании соответствующего распоряжения мэра, вошли представители исполнительной власти города и районов столицы.

Комиссии поручено провести инвентаризацию опасных для жизни жилых зданий на территории города Баку и обеспечить подготовку предложений в связи с этим.

В распоряжении особо подчеркивается, что главы районных исполнительных властей города Баку несут персональную ответственность за безопасность жителей аварийных зданий, независимо от собственника.

Таким образом, за безопасность проживающих в аварийных зданиях ответственны лично главы районных органов исполнительной власти.

Члены комиссии уже начали инвентаризацию по районам.