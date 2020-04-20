В Баку муж и жена скончались после употребления аптечного спирта

Еще два человека скончались в результате употребления метилового спирта, продававшегося в ряде бакинских аптек под видом медицинского. 19 апреля в Ясамальском районе Баку муж и жена стали очередными жертвами метанола, сообщили в правоохранительных органах.

Елена Ивлева (1964 г.р.) в 16:10 поступила в тяжелом состоянии в Токсикологический центр. В 16:40 женщина скончалась, несмотря на все усилия врачей спасти ей жизнь.

Было установлено, что женщина распивала медицинский спирт вместе с мужем Константином Ивлевым (1945 г.р.). Последний скончался еще до госпитализации жены.

По словам заведующего Токсикологическим центром Азера Магсудова, с 20 марта и по сегодняшний день в клинику поступили 15 человек с диагнозом «отравление метиловым спиртом», из них 10 человек скончались. Кроме того, в Сумгайыте по той же причине умерли два брата — Игорь и Николай Смирновы.

Смерть К.Ивлева — 14-я по счету из известных нам случаев, произошедших за последние дни.

Ранее сообщалось, что соответствующие структуры провели рейды в столичных аптеках и изъяли из продажи поддельный спирт. Однако судя по последним летальным исходам, метиловый спирт изъят не из всех столичных аптек.(oxu.az)