В Баку из-за коронавируса закрылись еще две школы

Деятельность столичных средних школ №274 и №320 будет продолжена в форме дистанционного обучения.

Как сообщили в Управлении образования города Баку, у 4 учителей полной средней школы №274 выявлен коронавирус (COVID-19).

По этой причине, на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии, школа на 14 дней переведена на дистанционное обучение.

В целях предотвращения заражения COVID-19 учащихся и коллектива школы №320, временно функционирующей в административном здании школы №274, обучение в этой школе две недели будет проводиться в дистанционной форме.