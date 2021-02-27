В Баку и на Абшероне открылись сельскохозяйственные ярмарки

 

По трем адресам в Баку и на Абшероне работают сельскохозяйственные ярмарки.

Об этом сообщил завотделом информации и по связям с общественностью Государственной аграрной торговой компании Маис Мусаев.

Он отметил, что в эти выходные с 10:00 по 19:00 фермеры и производители пищевой продукции из различных регионов страны реализуют на ярмарках свою продукцию.

Ярмарки организованы по следующим адресам:

— Наримановский район Баку, ул. Фатали хана Хойского, 5 (у выхода ст. метро «Гянджлик»);

— Бинагадинский район Баку, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5 B;

— город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41A.

| 2021-02-27T10:41:54+04:00 27 февраля 2021, 11:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss