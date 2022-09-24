Впервые в Баку пройдут большие гастроли Государственного Академического центрального театра кукол имени Сергея Образцова (Москва).

Бакинские зрители смогут увидеть легендарные спектакли на сцене Азербайджанского Государственного Академического театра имени Самеда Вургуна, сообщает #.

Российский театр кукол имени Сергея Образцова — это крупнейший в мире театр кукол.

Гастроли организованны ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ и при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

25 ноября в 20:00 состоится спектакль для взрослых «Необыкновенный концерт». Это — самый знаменитый кукольный спектакль XX века, спектакль — рекордсмен, по праву занесен в книгу рекордов Гиннесса, поскольку его посмотрело самое большое число зрителей.

Спектакль пользуется огромной зрительской любовью и в наши дни. «Необыкновенный концерт» — это комическое кукольное ревю, в котором куклы пародируют артистов самых разнообразных жанров: тут певцы и певицы, танцоры и музыканты.

Ведет «Необыкновенный концерт» кукольный конферансье — Эдуард Апломбов. Он обладает даром мгновенно вызывать улыбку у зрителя. Обожает сплошные аплодисменты. Уникальный полиглот: без задержки отпускает шутки и каламбуры на 24 языках мира. Неподражаем и неотразим.

Для детей и их родителей Российский театр имени С.Образцова подготовил особенные сюрпризы и покажет красочные, красивые, музыкальные спектакли:

25 ноября в 12:00 и 27 ноября в 12:00 и 15:00 «Волшебная лампа Аладдина», 26 ноября — «Кот в сапогах». Классический кукольный спектакль по известной сказке Шарля Перро. Это невероятная история — о том, как полезно любить животных и как, собственно, бывают наивны страшные людоеды.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города и на сайте iticket.az